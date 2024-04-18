У розкішній синій сукні: 57-річна Сальма Гаєк вразила нев’янучою красою (фото)
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Акторка вразила красою та стильним образом
57-річна американська акторка Сальма Гаєк, яка днями відпочивала з сім'єю на яхті, з’явилася на публіці у Венеції у розкішному образі. Сальма Гаєк була зіркою фотосесії під час 60-ї бієнале Art 2024 у Венеції.
Акторка вразила нев’янучою красою та стильним луком: вона була у розкішній довгій сукні синього кольору, яка відкривала плечі та переливалася на сонці. Доповнювали образ босоніжки чорного кольору на високій платформі.
Сальма мала мінімум прикрас, легкий макіяж, а темне волосся легкими хвилями спадало на плечі. Жінка була у чудовому настрої та кокетувала з публікою.
Знаменитість супроводжував її чоловік — французький бізнесмен Франсуа-Анрі Піно, який міцно тримав дружину, яка була в центрі уваги, за руку. Франсуа також обрав стильний образ — класичний чорний костюм. Подружжя мало гармонійний та щасливий вигляд.
Раніше "Телеграф" писав, що Сальма Гаєк вразила видовищними світлинами з Помпеїв. Гаєк розповіла, що відчуває особливий зв’язок зі світом, який процвітав в далекому минулому.