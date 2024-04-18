У розкішній синій сукні: 57-річна Сальма Гаєк вразила нев’янучою красою (фото)

Акторка вразила красою та стильним образом

57-річна американська акторка Сальма Гаєк, яка днями відпочивала з сім'єю на яхті, з’явилася на публіці у Венеції у розкішному образі. Сальма Гаєк була зіркою фотосесії під час 60-ї бієнале Art 2024 у Венеції.

Акторка вразила нев’янучою красою та стильним луком: вона була у розкішній довгій сукні синього кольору, яка відкривала плечі та переливалася на сонці. Доповнювали образ босоніжки чорного кольору на високій платформі.

Чарівна Сальма. Фото Getty Images

Сальма мала мінімум прикрас, легкий макіяж, а темне волосся легкими хвилями спадало на плечі. Жінка була у чудовому настрої та кокетувала з публікою.

Сальма Гаєк охоче позувала. Фото Getty Images

Знаменитість супроводжував її чоловік — французький бізнесмен Франсуа-Анрі Піно, який міцно тримав дружину, яка була в центрі уваги, за руку. Франсуа також обрав стильний образ — класичний чорний костюм. Подружжя мало гармонійний та щасливий вигляд.

Раніше "Телеграф" писав, що Сальма Гаєк вразила видовищними світлинами з Помпеїв. Гаєк розповіла, що відчуває особливий зв’язок зі світом, який процвітав в далекому минулому.