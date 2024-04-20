Мила Кунис, родом из Черновцов, поразила элегантным образом в черном в Голливуде (фото)

Звезда выбрала сдержанный классический лук на мероприятие в Лос-Анджелесе

Известная актриса Мила Кунис является одной из украинок, добившихся большого успеха в Голливуде. Она периодически появляется на разных мероприятиях и выбирает стильные аутфиты, чем радует поклонников.

На этот раз Мила Кунис пришла на фестиваль PaleyFest LA 2024 в Лос-Анджелесе, на котором транслируют телевизионные кадры, которые не показывали ранее. Также на мероприятии проводятся беседы со звездами фильмов и сериалов. В этом году фестиваль как раз отмечает 25-летие, поэтому знаменитость решила не пропускать это событие.

Для мероприятия Кунис выбрала довольно спокойный лук, без лишних ярких акцентов. Она надела черную блузку из атласа, принтованную белым горошком. Ее изюминкой был соблазнительный вырез на груди. Блуза имела укороченные рукава, которые заканчивались однотонными манжетами.

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Дополнила образ Мила черными брюками прямого кроя, удачно сочетавшимися с элегантной блузой. Также голливудская актриса выбрала черные блестящие туфли с высокими и тоненькими шпильками. Она выглядела изысканно и стильно.

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Из аксессуаров знаменитость остановилась на золотом браслете и серебряном перстне. А еще у Милы были легкие локоны и нежный макияж с акцентом на глаза.

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Ранее "Телеграф" писал о стильном и изысканном образе Дженнифер Лопес. Она надела длинное платье молочного оттенка с разрезом от бедра, которое дополнила нежной свободной накидкой. Лопес выглядела фантастически.