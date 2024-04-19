В обольстительном платье и с кокетливыми кудрями: Джей Ло очаровала стильным луком (фото)

Образ звезды самодостаточен и не нуждается в ярких дополнениях

Певица Дженнифер Лопес – яркий пример изысканного гламура и блеска. Знаменитая женщина ярко засветилась на радиошоу в Нью-Йорке в стиле кэжуал, а на днях она одела роскошное платье в нежно-молочных цветах, демонстрируя элегантность и шик.

На странице в Instagram Лопес поделилась эффектными кадрами. Джей Ло была в длинном платье из легкой ткани, которое дополняла накидка такого же цвета, которая крепилась на шее.

Джей Ло выставила ножку. Фото instagram.com/jlo/

Образ 54-летней звезды самодостаточен и не нуждается в перенасыщении и ярких дополнениях. Из украшений – массивное кольцо и серьги. Волосы Джей были в виде крупных кудрей, а на лице – легкий макияж. Женщина имела задумчивый вид на кадрах.

Подписчики не жалели комплиментов для Джей, они подчеркнули, что певица – невероятная красавица и яркая женщина. Не стоит забывать и о том, что Лопес – незаурядная труженица, которая постоянно работает над своим внешним видом в спортзале.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Дженнифер Лопес вместе с мужем Беном Аффлеком посетила премьеру фильма. Супруги выглядели непревзойденно.