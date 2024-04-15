В блестящем платье с пайетками и косой: Кара Делевинь удивила смелым образом в Лондоне (фото)

Знаменитость выбрала нестандартный образ для мероприятия

Бывшая супермодель, а сейчас 31-летняя актриса и певица Кара Делевинь не часто появляется на публике. Еще летом прошлого года папарацци заскочили звезду на поцелуе с ее девушкой на чемпионате по теннису. Теперь Делевинь решила появиться в интересном и необычном аутфите.

Кара Делевинь посетила Королевский Альберт-Холл в Лондоне, где состоялась премия Лоуренса Оливье (Olivier Awards). Там награждали лучших актеров, режиссеров, а также отмечали лучшие работы в кино.

Для мероприятия знаменитость выбрала длинное блестящее платье с пайетками, верх которого был голубой, а низ — бордовый. Особенность наряда в том, что на нем были нашиты тоненькие полоски, которые переплетались сзади. В то же время спина звезды оставалась обнаженной.

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Платье Кары было на бретельках, так что поклонники могли рассмотреть многочисленные татуировки звезды на руках. Также она сделала необычную прическу: волосы были заплетены в гладкую и длинную косу.

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На бывшей супермодели был практически незаметный макияж, без ярких акцентов. Кара дополнила лук лаконичными серебряными серьгами.

Ранее "Телеграф" писал о 45-летней Николь Шерзингер, которая выбрала откровенный лук для премии Лоуренса Оливье. Она надела длинное черное платье с разрезом возле левой ноги. Звезда выглядела эффектно.