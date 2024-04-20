Міла Куніс, родом з Чернівців, вразила елегантним образом у чорному у Голлівуді (фото)

Зірка обрала стриманий класичний лук на захід у Лос-Анджелесі

Відома акторка Міла Куніс є однією з українок, котрі досягли великого успіху в Голлівуді. Вона періодично з'являється на різних заходах і обирає стильні аутфіти, чим тішить прихильників.

Цього разу Міла Куніс прийшла на фестиваль PaleyFest LA 2024 у Лос-Анджелесі, на якому транслюють телевізійні кадри, котрі не показували раніше. Також на заході проводять розмови із зірками фільмів і серіалів. Цьогоріч фестиваль саме відзначає 25-річницю, тож знаменитість вирішила не пропускати цю подію.

Для заходу Куніс обрала доволі спокійний лук, без зайвих яскравих акцентів. Вона одягнула чорну блузу з атласу, принтовану білим горошком. Її родзинкою був спокусливий виріз на грудях. Блуза мала вкорочені рукави, що закінчувалися однотонними манжетами.

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Доповнила образ Міла чорними брюками прямого крою, які вдало поєдналися з елегантною блузою. Також голлівудська акторка обрала чорні блискучі туфлі з високими і тоненькими шпильками. Вона мала вишуканий та стильний вигляд.

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З аксесуарів знаменитість зупинилась на золотому браслеті та срібному персні. А ще Міла мала легкі локони та ніжний макіяж з акцентом на очі.

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Раніше "Телеграф" писав про стильний та вишуканий образ Дженніфер Лопес. Вона одягнула довгу сукню молочного відтінку з розрізом від стегна, яку доповнила ніжною вільною накидкою. Лопес виглядала фантастично.