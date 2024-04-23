В пиджаке и необычных колготках: Моника Беллуччи позировала для известного глянца (фото)
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Актриса примерила несколько образов
Итальянская актриса Моника Беллуччи, обожающая образы в черном, очаровала кадрами из новой фотосессии, где актриса похвасталась стройной фигурой. 59-летняя знаменитость снялась для страниц известного глянца Elle.
Актриса примерила несколько образов и обнародовала эффектные кадры на странице в Instagram. Моника снялась в пиджаке и капроновых колготках, имеющих массивный узор.
На другом кадре она в элегантном черном платье с открытым декольте. Минималистичный образ очень подходит зрелой женщине.
Также Моника позировала в вечернем длинном платье черно-белого цвета, которое обнажало ее спину. Моника чувствовала себя свободно и непринужденно.
Подписчики в восторге от экспериментов Моники, которая всегда выглядит благородно и эффектно. Фанаты подчеркнули, что Моника – красавица и необычная женщина, которая в любом возрасте приковывает взгляды.
- "Вы являетесь символом природной красоты".
- "Невероятно красивая".
- "Вы очень элегантны и красивы".
Ранее "Телеграф" писал, что 57-летняя Сальма Хайек поразила неувядающей красотой. Она была в роскошном длинном платье синего цвета, которое открывало плечи и переливалось на солнце.