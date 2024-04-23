В пиджаке и необычных колготках: Моника Беллуччи позировала для известного глянца (фото)

Актриса примерила несколько образов

Итальянская актриса Моника Беллуччи, обожающая образы в черном, очаровала кадрами из новой фотосессии, где актриса похвасталась стройной фигурой. 59-летняя знаменитость снялась для страниц известного глянца Elle.

Актриса примерила несколько образов и обнародовала эффектные кадры на странице в Instagram. Моника снялась в пиджаке и капроновых колготках, имеющих массивный узор.

Очаровательная Моника. Фото instagram.com/monicabellucciofficiel

На другом кадре она в элегантном черном платье с открытым декольте. Минималистичный образ очень подходит зрелой женщине.

Моника в черном платье. Фото instagram.com/monicabellucciofficiel

Также Моника позировала в вечернем длинном платье черно-белого цвета, которое обнажало ее спину. Моника чувствовала себя свободно и непринужденно.

С открытой спиной. Фото instagram.com/monicabellucciofficiel

Подписчики в восторге от экспериментов Моники, которая всегда выглядит благородно и эффектно. Фанаты подчеркнули, что Моника – красавица и необычная женщина, которая в любом возрасте приковывает взгляды.

"Вы являетесь символом природной красоты".

"Невероятно красивая".

"Вы очень элегантны и красивы".

Ранее "Телеграф" писал, что 57-летняя Сальма Хайек поразила неувядающей красотой. Она была в роскошном длинном платье синего цвета, которое открывало плечи и переливалось на солнце.