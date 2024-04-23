У піджаку та незвичайних колготках: Моніка Беллуччі попозувала для відомого глянцю (фото)
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Акторка приміряла декілька образів
Італійська акторка Моніка Беллуччі, яка обожнює образи в чорному, зачарувала кадрами з нової фотосесії, де акторка похизувалася стрункою фігурою. 59-річна Беллучі знялася для сторінок відомого глянцю Elle.
Знаменитість приміряла декілька образів та оприлюднила ефектні кадри на сторінці в Instagram. Моніка знялася в піджаку та капронових колготках, що мають масивний візерунок.
На іншому кадрі вона в елегантній чорній сукні з відкритим декольте. Мінімалістичний образ дуже личить зрілій жінці.
Також Моніка позувала у вечірній довгій сукні чорно-білого кольору, яка оголяла її спину. Моніка почувалася вільно та невимушено.
Підписники у захопленні від експериментів Моніки, яка завжди має благородний та ефектний вигляд. Фанати наголосили, що Моніка – красуня та незвичайна жінка, яка у будь-якому віці приковує погляди.
- "Ви є символом природної краси".
- "Неймовірно вродлива".
- "Ви неабияк елегантні та гарні".
Раніше "Телеграф" писав, що 57-річна Сальма Гаєк вразила нев'янучою красою. Вона була у розкішній довгій сукні синього кольору, яка відкривала плечі та переливалася на сонці.