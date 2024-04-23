У піджаку та незвичайних колготках: Моніка Беллуччі попозувала для відомого глянцю (фото)

Акторка приміряла декілька образів

Італійська акторка Моніка Беллуччі, яка обожнює образи в чорному, зачарувала кадрами з нової фотосесії, де акторка похизувалася стрункою фігурою. 59-річна Беллучі знялася для сторінок відомого глянцю Elle.

Знаменитість приміряла декілька образів та оприлюднила ефектні кадри на сторінці в Instagram. Моніка знялася в піджаку та капронових колготках, що мають масивний візерунок.

Чарівна Моніка. Фото instagram.com/monicabellucciofficiel

На іншому кадрі вона в елегантній чорній сукні з відкритим декольте. Мінімалістичний образ дуже личить зрілій жінці.

Моніка в чорній сукні. Фото instagram.com/monicabellucciofficiel

Також Моніка позувала у вечірній довгій сукні чорно-білого кольору, яка оголяла її спину. Моніка почувалася вільно та невимушено.

З відкритою спиною. Фото instagram.com/monicabellucciofficiel

Підписники у захопленні від експериментів Моніки, яка завжди має благородний та ефектний вигляд. Фанати наголосили, що Моніка – красуня та незвичайна жінка, яка у будь-якому віці приковує погляди.

"Ви є символом природної краси".

"Неймовірно вродлива".

"Ви неабияк елегантні та гарні".

Раніше "Телеграф" писав, що 57-річна Сальма Гаєк вразила нев'янучою красою. Вона була у розкішній довгій сукні синього кольору, яка відкривала плечі та переливалася на сонці.