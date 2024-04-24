"Я есть в Tinder!": Леся Никитюк огорошила неожиданным откровением (видео)

Телеведущая призналась, что она знакомится через приложение Tinder

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно показала, как выглядела в университетские годы, удивила поклонников неожиданными признаниями. Как оказалось, звезда имеет аккаунт в приложении для быстрых знакомств Tinder и знакомится с мужчинами через интернет.

Как призналась Леся Никитюк в своих Instagram-сторис, ее страницу часто отправляют на проверку по жалобе пользователей, которые не верят, что звезда сидит в Tinder. Бдительные пользователи считают, что кто-то использует фото знаменитости для аккаунта в приложении. Однако, это она использует свои же фото.

"Это я использую свои фотографии. Это я в Tinder. Ну я живой человек, я тоже… Ну короче, вы поняли. Все, это я, да. Я есть в Tinder", — с некоторым смущением заявила Леся Никитюк.

Кроме того, телезвезда призналась, что люди с удивлением воспринимают ее, когда видят в поликлинике или на групповых тренировках. По словам Леси, она не хочет, что ее звездный статус влиял на то, как ее воспринимают люди вокруг, и чтобы ее это ограничивало в жизни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Леся Никитюк кардинально изменила имидж. Телеведущая больше не блондинка.