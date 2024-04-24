"Я є в Tinder!": Леся Нікітюк приголомшила несподіваним одкровенням (відео)

Телеведуча зізналася, що вона знайомиться через додаток для знайомств Tinder

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно показала, як виглядала в університетські роки, здивувала шанувальників несподіваними зізнаннями. Як виявилося, зірка має обліковий запис у додатку для швидких знайомств Tinder і знайомиться з чоловіками через інтернет.

Як зізналася Леся Нікітюк у своїх Instagram-сторіс, її сторінку часто відправляють на перевірку за скаргою користувачів, які не вірять, що зірка сидить у Tinder. Пильні користувачі вважають, що хтось використовує фото знаменитості для облікового запису в додатку. Однак, це вона використовує свої фото.

"Це я використовую свої фотографії. Це я в Tinder. Ну я жива людина, я теж... Ну коротше, ви зрозуміли. Все, це я, так. Я є в Tinder", — з деякою зніяковілістю заявила Леся Нікітюк.

Крім того, телезірка зізналася, що люди з подивом сприймають її, коли бачать у поліклініці чи групових тренуваннях. За словами Лесі, вона не хоче, що її зірковий статус впливав на те, як її сприймають люди довкола, і щоб її це обмежувало у житті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Леся Нікітюк кардинально змінила імідж. Телеведуча більше не блондинка.