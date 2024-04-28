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Секс-символ Тарас Цымбалюк без рубашки предстал в душе: "Огонь" (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Тарас Цымбалюк показал кадры с новой фотосессии Новость обновлена 28 апреля 2024, 20:52
Тарас Цымбалюк показал кадры с новой фотосессии. Фото instagram.com/taras.tsymbaliuk

Звезда "Кайдашів" порадовал своих поклонниц. Его возлюбленная отреагировала

Известный украинский актер, звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк в очередной раз обнажился в душе. 34-летний секс-символ отечественного шоу-бизнеса поделился кадрами с новой фотосессии.

Артист выложил фотографии на своей странице в соцсети Инстаграм, на одной из которых предстал в душевой кабинке с обнаженным торсом. Крутые фотографии сделал украинский фотограф Роман Зубарев, перед камерой которого нередко позируют известные актеры, актрисы, телеведущие и звезды спорта.

Подписчики Тараса Цымбалюка отреагировали в комментариях огненными смайликами. Не обошла откровенные кадры и любимая актера, украинский ресторатор и дизайнер Светлана Готочкина.

тарас цымбалюк без рубашки
тарас цымбалюк в душе
тарас цымбалюк в черном костюме

Девушка звезды под ником got.sveta выставила в комментариях четыре улыбающихся смайлика с глазами-сердечками.

Сам Тарас Цымбалюк очень редко выставляет общие фото и видео с Готочкиной. Но когда все же актер решает обнародовать несколько кадров, то собирают они от поклонников мужчины много лайков и положительных отзывов.

Напомним, что ранее актер Тарас Цымбалюк был женат на визажистке Тине Антоненко, однако в июне 2022 года он расстался со своей супругой, с которой пробыл в отношениях около четырех лет. Отметим, что в браке они не прожили и года.

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