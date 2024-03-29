Укр

Полуголый Тарас Цымбалюк пошутил, что его подловили возле душевой кабинки (фото)

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
Дата публикации
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Автор
Харизматичный Тарас Цымбалюк Новость обновлена 29 марта 2024, 13:34
Харизматичный Тарас Цымбалюк. Фото instagram.com/taras.tsymbaliuk/

Тарас поднял настроение подписчикам смелым кадром

Известный украинский актер, звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк, который в прошлом году получил повестку, порадовал поклонниц откровенным кадром. Он рассказал, что его поймали у душевой во время воздушной тревоги.

На странице в Instagram Тарас шутливо написал краткую историю внезапного кадра. Актер уточнил, что не планировал фотосессию.

"Е***я тревога снова не давала нормально спать… но, еще раз, низкий поклон нашим силам ПВО и благодарность фотографу, который подловил меня утром у душевой кабинки…", — написал он.

Тарас Цымбалюк
Тарас - воплощение магненизма

Тарас на фото полуобнажен, только слегка прикрыт полотенцем, а еще с подтянутым телом и в татуировках. Плюс – легкая небритость, прямой взгляд и папироса в зубах.

Подписчики бурно отреагировали на пост знаменитости. "Где находится эта душевая кабинка?" – интересовались девушки.

Реакция подписчиков на Цымбалюка
Девушки не сдерживали своего восторга
  • "Поставлю просто сердечко, не уверена, что маме троих детей подходит писать больше… но это поджог с самого утра".
  • "Ну такое нельзя женщинам показывать с самого утра".
  • "Что за такой горячий контент с самого утра? Так сразу и проснуться можно".

Некоторые посоветовали Тарасу бросать вредную привычку.

  • "Курение — вредно для вашего здоровья".

Ранее "Телеграф" писал, что Тарас Цымбалюк возмутился из-за украинцев, сочувствующих смерти Навального. Актер отметил, что люди до сих пор продолжают верить в "хороших русских".

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#Актер #Украинский актер #Тарас Цымбалюк