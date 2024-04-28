Голливудский гламур: Николь Кидман вышла на красную дорожку в царственно золотом платье (фото, видео)

56-летняя актриса стала первой австралийкой, получившей премию Американского института кино за выдающиеся достижения

Голливудская актриса Николь Кидман, из-за пластики которой пострадал сериал "Экспаты", стала первой австралийкой, которая получила престижную премию AFI Life Achievement Award 2024 — высшую награду, присуждаемую Американским институтом кино. На мероприятие 56-летняя звезда пришла в царственно золотом платье — творение престижного испанского дома моды.

В субботу, 27 апреля, состоялся 49-ый ежегодный гала-концерт Американского института кино, который назывался "AFI Life Achievement Award: Дань Николь Кидман". Приехала отпраздновать отмеченная наградой Кидман в изготовленном на заказ платье с золотыми пайетками из коллекции бренда Balenciaga. Потрясающий наряд имел длинный шлейф из того же материала.

В качестве аксессуаров Николь выбрала черные туфли, так же Balenciaga, серьги с бриллиантами и браслет в тон. Знаменитость уложила свои светлые волосы на боковой пробор распущенными волнами, обрамляющими ее лицо.

Также актриса дополнила элегантный гламурный образ нежным дымчатым макияжем глаз, розовыми румянами и нежно-розовой помадой.

В преддверии гала-концерта Кидман поделилась видеозаписью своей первой актерской роли в 14 лет. Во вторник, 23 апреля, звезда опубликовала видеомонтаж своей роли Хелен в фильме "Рождество в Буше" 1983 года.

"Эта 14-летняя девочка никогда не могла предсказать, со сколькими талантливыми людьми ей придется работать, и сколько разных персонажей ей придется играть", — подписала ролик голливудская звезда.

Ежегодная церемония прошла в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, где некоторые из ближайших друзей и коллег Николь Кидман отдали дань уважения ее выдающейся карьере. В списке гостей была и актриса Риз Уизерспун, которая появилась на мероприятии в черном платье с вырезом.