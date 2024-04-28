Секс-символ Тарас Цимбалюк без сорочки постав у душі: "Вогонь" (фото)

Зірка "Кайдашів" порадував своїх шанувальниць. Його кохана відреагувала

Відомий український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк вкотре оголився у душі. 34-річний секс-символ вітчизняного шоубізнесу поділився кадрами з нової фотосесії.

Артист виклав світлини на своїй сторінці у соцмережі Інстаграм, на одній з яких постав у душовій кабінці з оголеним торсом. Круті фотографії зробив популярний український фотограф Роман Зубарєв, перед камерою якого нерідко позують відомі актори, актриси, телеведучі та зірки спорту.

Підписники Тараса Цимбалюка відреагували в коментарях вогняними смайликами. Не оминула відверті кадри й кохана актора, український ресторатор і дизайнер Світлана Готочкіна.

Дівчина зірки під ніком got.sveta виставила в коментарях чотири усміхнені смайлики з очима-сердечками.

Сам Тарас Цимбалюк дуже рідко виставляє спільні фото та відео з Готочкіною. Але коли все ж актор вирішує оприлюднити декілька кадрів, то збирають вони від шанувальників чоловіка багато вподобайок та позитивних відгуків.

Нагадаємо, що раніше актор Тарас Цимбалюк був одружений з візажисткою Тіною Антоненко, проте в червні 2022 року він розлучився зі своєю дружиною, з якою пробув у стосунках близько чотирьох років. Зазначимо, що у шлюбі вони не прожили й року.