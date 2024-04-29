"Мы, актеры, как психологи": Коляденко объяснил, почему не спешит на фронт и какую имеет миссию

Коляденко играет в театре и считает, что сейчас его место именно там

Украинский шоумен, хореограф Дмитрий Коляденко, рассекретивший отношения с Ириной Билык, рассказал, намерен ли уйти на фронт. Знаменитость также уточнил, как своим творчеством помогает украинцам.

В эфире телемарафона "Єдині новини" Дмитрий Коляденко сообщил, что стоит на военном учете. Мужчина акцентировал внимание на том, что если получит повестку, обязательно пополнит ряды ВСУ и возьмет в руки оружие.

"Я на учете. Все честно. Все знают, что я в Киеве. Я здесь. Если придет повестка, конечно, я буду там. Это моя обязанность. Я же мужчина", — подчеркнул он.

Дмитрий в образе. Фото instagram.com/kolyadenkodima_official/

Коляденко играет в театре и подчеркивает, что сейчас его место именно там. Хореограф считает, что во время великой войны театр является мощной платформой, которая может дарить приятные эмоции и морально поддерживать людей, которые истощены психологически. Дмитрий подчеркнул, что сейчас его место на сцене.

"Мы, актеры, как психологи. Сейчас аншлаги по всей Украине, потому что спектакли дают свет. Люди приходят и забывают, что идет война. Они получают бальзам на душу… Мне кажется, что это правильно быть пока на сцене и радовать зрителя Украины", – резюмировал шоумен.

Ранее "Телеграф" писал, что лидер "Культурного десанта" Коля Серга не верит в искренность украинских артистов. Он прошелся по Потапу, Светлане Лободе и Максу Барских.