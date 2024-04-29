"Ми, актори, як психологи": Коляденко пояснив, чому не поспішає на фронт та яку місію має

Коляденко грає в театрі та вважає, що зараз його місце саме там

Український шоумен, хореограф Дмитро Коляденко, який розсекретив стосунки з Іриною Білик, розповів, чи має намір піти на фронт. Знаменитість також уточнив, як своєю творчістю допомагає українцям.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" Дмитро Коляденко повідомив, що стоїть на військовому обліку. Чоловік акцентував увагу на тому, що якщо отримає повістку, обов'язково поповнить лави ЗСУ та візьме до рук зброю.

"Я на обліку. Все чесно. Всі знають, що я у Києві. Я тут. Якщо прийде повістка, звісно, я буду там. Це мій обов'язок. Я ж чоловік", — наголосив він.

Дмитро в образі. Фото instagram.com/kolyadenkodima_official/

Коляденко грає в театрі та підкреслює, що зараз його місце саме там. Хореограф вважає, що під час великої війни театр є потужною платформою, яка може дарувати приємні емоції та морально підтримувати людей, які виснажені психологічно. Дмитро наголосив, що зараз його місце на сцені.

"Ми, актори, як психологи. Зараз аншлаги по всій Україні, бо вистави дають світло. Люди приходять і забувають, що триває війна. Вони отримують бальзам на душу… Мені здається, що це правильно бути поки на сцені і тішити глядача України", – резюмував шоумен.

Раніше "Телеграф" писав, що лідер "Культурного десанту" Коля Сєрга не вірить у щирість українських артистів. Він пройшовся по Потапу, Світлані Лободі та Максу Барських.