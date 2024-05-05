Паска не будет черстветь долго: что надо сделать

Некоторые хитрости помогут вам в хранении куличей

Традиционным символом Пасхи является паска. Каждый год хозяйки тщательно ищут и применяют самые разные рецепты, чтобы было вкусно. Но дело в том, что такая сдоба очень быстро черствеет.

Конечно, после Пасхи еще некоторое время хочется наслаждаться свежими пасками. И этого вполне реально добиться, пишет "Гурман". Нужно на хранение вместе с паской положить кусок яблока, почищенного сырого картофеля или щепотку каменной соли.

Есть еще один лайфхак. Легко сбрызгайте паску водой и положите в чистую увлажненную салфетку или ткань. Тогда переносите ее в кастрюлю, покройте крышкой и отправьте в духовку на 10-15 минут.

Запомните, что паску не стоит держать рядом с ржаным хлебом. Потому что она набирает его запах и может портиться вкус.

Чтобы паска дольше была свежей, сразу после выпекания ее нужно положить в чистую салфетку или бумагу. Также оптимально хранить сдобу в целлофановом пакете.

По словам поваров, долго хранятся паски, в которых добавлено небольшое количество молока. Поэтому имейте в виду при следующем выпекании.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие традиции существуют в Украине на Пасху. Для христиан это один из самых больших праздников в году, ведь он дает надежду на спасение и вечную жизнь.