Паска не буде черствіти довго: що треба зробити

Деякі хитрощі допоможуть вам у зберіганні пасок

Традиційним символом Великодня є паска. Кожного року господині ретельно шукають та застосовують найрізноманітніші рецепти, щоб було смачно. Але річ у тім, що така здоба дуже швидко черствіє.

Звичайно, після Великодня ще деякий час хочеться насолоджуватись свіжими пасочками. І цього цілком реально досягти, пише "Гурман". Потрібно на зберігання разом із паскою покласти шматок яблука, почищеної сирої картоплі чи дрібку кам'яної солі.

Є ще один лайфхак. Легенько збризкайте паску водою та покладіть у чисту зволожену серветку чи тканину. Тоді переносіть паску у каструлю, покрийте кришкою та відправте в духовку на 10-15 хвилин.

Запам'ятайте, що паску не варто тримати поруч із житнім хлібом. Тому що вона набирає його запаху й може псуватися смак.

Аби паска довше була свіжою, одразу після випікання її треба покласти у чисту серветку або папір. Також оптимально зберігати здобу в целофановому пакеті.

За словами кухарів, довго зберігаються паски, в яких додана невелика кількість молока. Тому майте на увазі при наступному випіканні.

Раніше "Телеграф" розповідав, які традиції існують в Україні на Великдень. Для християн — це одне з найбільших свят у році, адже воно дає надію на порятунок і вічне життя.