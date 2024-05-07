Евровидение 2024: как голосовать и когда откроют линии по новым правилам

Теперь могут голосовать страны, не участвующие в Евровидении

Уже сегодня, 7 мая, состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидения 2024. Раньше мы рассказывали, когда и где можно посмотреть, а теперь делимся, где и как голосовать.

Правила голосования Евровидение 2024

В этом году правила голосования Евровидения претерпели изменения. Страны, не участвующие в конкурсе, могут участвовать в голосовании. Отдавать голоса можно во время полуфиналов и грандфинала. У них будет 24 часа. Линии открылись после второй генеральной репетиции каждого полуфинала и будут продолжаться до выступлений участников в прямом эфире

Зрители, страны которых принимают участие в Евровидении, смогут проголосовать только в полуфинале, в котором будет выступать участник из их страны. Однако выбрать фаворита можно только среди участников из других стран. Об этом рассказали на сайте "Евровидения".

Когда откроются линии голосования

В полуфиналах линии голосования откроются после выступления последнего участника и будут открыты в течение 15-25 минут после этого. В финале линии откроют перед первым выступлением и закроют через 25-40 минут после выхода на сцену последнего исполнителя.

Голосования для стран, не участвующих в Евровидении, открылись в полночь в день проведения полуфиналов и финала. В день финала линии закроются перед началом живого шоу и откроются снова перед первым выступлением. Свой голос можно будет отдать во время всех выступлений и через 25-40 минут после последней песни.

Где и как голосовать

Отдать голос за своего фаворита можно онлайн или отправив SMS.

Украинцы будут голосовать в первом полуфинале и для этого нужно отправить цифру номера участника от 1 до 15 на номер 7576. Для голосования в финале на тот же номер можно отправить цифру от 1 до 26. Об этом будет стоить 7,44 гривны.

Сделать свой выбор можно также на официальном сайте Евровидения или загрузить приложение. Для Android и для iOS.

Напомним, что представительницы Украины на Евровидении 2024 года alyona alyona и Jerry Heil выйдут на сцену под номером "5" в первом полуфинале, который состоится 7 мая, в 22:00 по Киеву.