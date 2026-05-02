Цена не вырастет: как зафиксировать стоимость бензина на несколько месяцев вперед

Автоинструктор раскрыл действенный секрет, как сэкономить на горючем

С мобильными приложениями можно покупать топливо со скидками и заранее. Такие программы позволяют существенно сэкономить, особенно если цена растет. Однако государственный "топливный кэшбек" при такой покупке не начисляется.

Инструктор по вождению из Ивано-Франковска Святослав Федорчак поделился секретом экономии на покупке горючего. Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.

В ролике говорится о функции "Скринька" в мобильном приложении сети АЗК UPG. Это сервис предоплаты горючего, позволяющий "заморозить" цену на бензин или дизель и использовать его позже, даже если цена вырастет.

Как работает "Скринька" от UPG

Фиксация цены: Вы покупаете топливо в приложении по текущей цене, и она остается неизменной для вас, даже если топливо на АЗС подорожает.

Дополнительная скидка: При покупке горючего через "Скриньку" вы получаете мгновенную скидку (например, 50-100 коп./л).

Срок использования: Приобретенные литры обычно хранятся в "Скриньке" в течение 2 месяцев.

Использование: Вы можете заправлять авто, используя литры из "Скриньки" через приложение.

Заметим, что у конкурентов UPG тоже есть аналогичные сервисы:

WOG (PRIDE): Покупка горючего в онлайн-магазине приложения PRIDE и зачисление на кошелек.

OKKO (Fishka): Возможность предоплаты через сервис OKKO PAY.

Работает ли "топливный кэшбек" при покупке через приложение

Если вы покупаете топливо заранее через приложения, получите скидку от сети, но государственный "топливный кэшбек" не будет начисляться. Он действует только при оплате физической картой на АЗС. Так что надо сначала подсчитать, как будет выгоднее.

С 1 мая в Украине работают новые правила начисления кэшбэка на заправках. Максимальная сумма возврата составляет 500 гривен в месяц. Возможно, на покупку в приложениях нужно переходить после достижения этой суммы.

Также не следует забывать, что полученные средства на повторную заправку потратить не получится. Их можно использовать для оплаты коммунальных и почтовых услуг, приобретения лекарств и медицинских товаров украинского производства, продуктов питания, книг и донаты для ВСУ.

