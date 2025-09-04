Золотая жила Украины: камеры автоматической фиксации ПДД кормят казну сотнями миллионов

"Телеграф" рассказывает, как украинский бюджет зарабатывает миллиарды на нарушителях ПДД

В каждой области Украины стоят десятки камер автофиксации нарушений ПДД. Большинство водителей беспокоится, чтобы не попасться под объектив и не потерять определенную сумму из своего кошелька.

Но немногие знают, что государственная казна получает от этих камер немалые доходы. "Телеграф" выяснил, сколько зарабатывает государство на штрафах за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных автоматически.

В ответ на запрос журналистов Государственная казначейская служба Украины предоставила официальные данные по поступлению в бюджет от камер автофиксации. Нарушители, пойманные камерой, платят в бюджет штраф по коду классификации доходов бюджета 21081800 "Административные штрафы за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме". Согласно ему, в государственную казну поступило 712 миллионов 75 тысяч гривен. И это только за период с начала января по конец июля 2025 года.

Эта сумма показывает лишь часть общего "урожая" от нарушителей ПДД. Параллельно ведь работают и другие источники штрафов за безопасность движения.

Не только скорость: видящие умные камеры

Современные системы автофиксации в Украине фиксируют больше нарушений, чем просто превышение скорости. В частности, это:

превышение разрешенной скорости движения;

проезд на красный свет светофора (функцию тестируют, полноценно заработает до конца 2025 г.);

езду по полосе общественного транспорта;

фотофиксация и распознавание государственных номерных знаков.

Ответ на запрос, Государственная казначейская служба Украины

Государственная казначейская служба Украины, ответ на запрос

Автоматика работает круглосуточно

В отличие от обычных патрульных камеры автофиксации работают 24 часа в сутки без выходных и отпусков. Они не могут взять взятку, не устают и не пропускают нарушителей из-за личных симпатий.

Каждое зафиксированное камерой событие автоматически попадает в базу данных. С базы берутся данные о владельце авто и формируется протокол, согласно которому генерируется штраф. Система работает без человеческого вмешательства – от момента нарушения до вынесения постановления.

Где стоят самые прибыльные камеры

Как сообщал "Телеграф", наибольше доходов приносит камера на трассе M-06 "Киев — Чоп" на Житомирщине (между Ровным и Житомиром). За восемь месяцев 2024 года она выписала около 69 тысяч штрафов на сумму более 18 миллионов гривен.

На втором месте по доходности – камера на трассе M-30 в Винницкой области. Она собрала более 16 миллионов гривен штрафов за аналогичное нарушение. Здесь действует строгое ограничение – всего 50 км/ч.

Тройку самых успешных замыкает камера на трассе М-09 во Львовской области. Она принесла бюджету около 14,6 миллиона гривен в тот же период.

В десятку самых прибыльных также попали камеры на объездной в Броварах, Днепровской набережной в Киеве, трассе "Киев – Одесса" в селе Чабаны и несколько камер в Прикарпатье.

Размер штрафов за нарушения, пойманные на камеру

В соответствии с требованиями ПДД в населенных пунктах разрешена скорость движения не более 50 км/ч. Размер штрафа за превышение скорости от 20 до 50 км/ч составляет 340 грн, более 50 км/ч – 1,7 тыс. грн.

Если уплатить штраф в течение десяти дней со дня получения постановления, можно получить скидку на штраф и уплатить только 50%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в некоторых случаях штраф может возрасти вдвое. После этого дело передадут в исполнительную службу, которая будет пытаться принудительно взыскать штраф.