Конфискация авто и до 51 тыс. штрафа: в Украине готовят более жесткие наказания за нарушение ПДД

Штрафы за превышение скорости и управление в состоянии алкогольного опьянения значительно возрастут

В Украине готовятся изменить законодательство в сфере дорожного движения, усилив ответственность для водителей-нарушителей, особенно за превышение скорости.

Одним из ключевых предложений является отмена "допустимого" превышения скорости менее чем на 20 км/ч и увеличение максимального штрафа до 3 400 грн. Соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте №13314, который подали в Верховную Раду члены Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры, большинство из которых представляет партию "Слуга народа".

В случае принятия штрафы будут выглядеть так:

свыше 10 км/ч – 340 грн;

свыше 20 км/ч – 680 грн;

свыше 30 км/ч – 1 360 грн;

свыше 40 км/ч – 1 700 грн;

свыше 60 км/ч – 2 720 грн;

свыше 80 км/ч – 3 400 грн.

Кроме того, предлагается повысить ответственность за управление в нетрезвом состоянии и за систематические нарушения правил дорожного движения. Нововведения будут также касаться технического состояния автомобилей — неправильных шин или чрезмерно громких выхлопов.

Строгим правилом может стать конфискация транспортного средства в пользу Вооруженных Сил Украины в случаях управления в состоянии опьянения во время военного положения. Предусмотрены и другие санкции: штрафы до 51 тыс. грн, многолетнее лишение водительских прав, а в случае повторных нарушений – изъятие авто.

Параллельно депутаты предлагают другие новации:

более жесткое наказание за систематические нарушения ПДД (проезд на красный, опасные обгоны, невыполнение правил в отношении пешеходов);

обязательное использование зимних или всесезонных шин (нарушение — до 8 500 грн, повторное — лишение права управления);

установление четких правил для электросамокатов и другого персонального транспорта;

требование для пешеходов носить светоотражающие элементы в темное время суток;

ответственность за дрифт — до 17 тыс. грн и изъятие водительского удостоверения;

штрафы за превышение шума авто — до 34 тыс. грн.

Штраф за нарушение ПДД

Также рассматривается возможность внедрения системы штрафных баллов и фиксации нарушений гражданами через мобильные приложения.

Как говорит первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, штрафы – лишь часть стратегии. Важно также инвестировать в дорогу и инфраструктуру. Среди первоочередных задач:

устранение "аварийных точек";

обустройство качественного освещения на трассах;

строительство многоуровневых развязок и безопасных переходов;

системное обновление дорожного покрытия.

Положительные результаты уже дает система автофиксации. В настоящее время в Украине действует 340 камер и более 330 зон контроля TruCAM. По данным полиции, в этих местах количество аварий с тяжелыми последствиями значительно уменьшилось.

Патрульная полиция параллельно тестирует цифровые сервисы, среди которых электронное оформление ДТП. В планах — создание единой базы данных по европейскому образцу, что позволит анализировать причины аварий и предотвращать их.

Отдельный упор делается на образовании: в школьной программе обязательным станет курс по правилам дорожного движения. Ожидается, что это поможет воспитать новую культуру ответственности среди будущих водителей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как на нарушителях ПДД пополняется украинский бюджет.