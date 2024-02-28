В прокат выходит самый дорогой фильм 2024 года "Дюна: Часть 2"

В четверг, 29 февраля выходит в прокат фильм "Дюна: Часть 2". Это самое масштабное и эпичное кино, которое появится в этом году. Западные критики, которые посмотрели эту картину еще две недели назад, уже оценили ее очень высоко, назвав шедевром, который превзошел "Аватар". Но этот проект попал в неприятную для себя ловушку. "Телеграф" одним из первых посмотрели этот фильм и теперь объясняем, в чем проблема второй "Дюны".

Картина оказалась первоклассным экранным шоу с массой спецэффектов, пейзажей пустыни и футуристических картинок будущего. Казалось бы, что еще нужно для того, чтобы собрать миллиард долларов в прокате и установить новый рекорд. Тем более, что в картине снялись еще и звезды разных поколений, которые являются прекрасными магнитами для того, чтобы затянуть как можно больше людей разных поколений в кинотеатры. Здесь вам Тимоти Шаломе, Хавьер Бардем, Кристофер Уокер, совершенно неузаваемый, но при этом харизматичный и яркий Остин Батлер и масса других популярных актеров.

Однако загвоздка есть и она вот в чем заключается. Картине нужно собрать в прокате хотя бы 600 миллионов долларов, чтобы окупить себя и принести хоть какую-то прибыль. Ее бюджет составил 190 миллионов долларов. Тогда будет снята третья часть, которая напрашивается сама собой. Вот только шансы на этот успех не кажутся такими уж очевидными несмотря на восторг критиков. Их мнение часто расходится с реакцией масс. А кроме этого есть уже первые недовольные высказывания тех самых обычных зрителей. Недовольство пришло оттуда, откуда не ждали. Этой аудитории не понравилась заполитизированность сюжета и ощущение того, что действия на большом экране не сильно отличаются от нынешних горячих новостей на телеэкранах.

Герой Тимоти Шаламе начал превращаться в диктатора и поклонницам это может не понравиться

Этот упрек звучит как сигнал катастрофы и говорит о том, что массовый зритель постепенно отказывается от фильмов в которых заложены какие-то более глубокие размышления, чем речи супер-злодея Таноса о перенаселении Земли. По сути экранные шоу все больше выдавливают серьезное кино. Даже попытка режиссера Дени Вильнева запаковать в красивую обертку экшен-сцен рассуждения писателя фантаста Фрэнка Герберта не удовлетворяют массовую публику. Им хочется, чтобы этого вообще не было. Для них идеальный фильм состоит из красивых кадров, яркого экшена и трогательной истории любви. В "Дюне 2" это все есть. Но массовая аудитория не хочет серьезных рассуждений на тему значения религии и рождении диктатуры.

Зрители замирают, когда Шаламе целует Зендею

Зато аудитория очень благосклонно и с воодушевлением реагирует на сцены, где Шаламе гоняет по пустыне на гигантстком черве или обнимает Зендею сидя на бархане. Да и бои персонажа Остина Батлера сразу с двумя противниками, а потом и с главным героем смотрятся очень эффектно. Только массовая аудитория не хочет смотреть на все это под другим углом. Вильнев показывает нам как народы превращаются в безликие массы. Для одних личность императора стала культом, для других появление миссии.

Поединки с участием Остина Батлера стали фишкой второй части "Дюны"

На самом же деле как у Герберта, так и у Вильнева прослеживаются четкие аллюзии на наш мир. Когда писался роман, а это начало шестидесятых годов XX века, в Америке стали популярны настроения, что претензии США на статус сверхдержавы представляют опасность для самих американцев. А главная сила, которая может умерить аппетиты политиков, это арабский мир. Поэтому неслучайно главный герой Пол Муад’Диб Атрейдес находит общий язык с народами живущими в пустыне и во второй части делает все, чтобы возглавить их в борьбе с императором. Поэтому режиссер делает этих героев похожими на бедуинов.

Еще один негативный персонаж с которым борется Пол, это барон Владимир Харконнен. В этом персонаже совместили советскую и немецкую империи. Режиссер показал нам, что никаких различий СССР и нацистской Германии для него нет.

А далее еще интереснее. Как отреагируют поклонницы Шаламе на преображение его героя. Если по окончании первой части он для всех выглядел героем и спасителем, то во второй части постепенно начало происходить превращение в диктатора. И Вильнев нам показывает именно это, шаг за шагом. Как его герой вначале сопротивляется этому, но народ сам его превозносит и потом он просто входит во вкус. Появляется возможность упиваться властью. Особенно, когда заставляет падишах-императора Шаддама IV поцеловать ему руку.

Всеми этими аллюзиями на наш мир и серьезными разговорами о диктатуре "Дюна" и выигрывает для критиков у "Аватара" Кэмерона. Но потому-то картины последнего и устанавливают мировые рекорды по кассовым сборам. Его мир, это красивая фэнтезийная картинка, которая не принимается близко к сердцу. Это просто аттракцион. Совсем другое, это "Дюна", которой режиссер хочет встряхнуть мир. Но миру хочется оставаться в теплой ванной с яркими выдуманными героями Кэмерона, а не размышлять над тем, как сделать так, чтобы в мире не появился новый диктатор. Между фэнтези и научной фантастикой, где не намечается хэппиэнд, люди выбирают первое. Однако кассовые сборы "Дюны 2" покажут, хотят ли люди увидеть, как герой Шаламе превращается в условного Гитлера.