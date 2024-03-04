Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин рассказало российских штурмах на китайских внедорожниках

Русские атакуют не только на бронетехнике, но и на китайских гольф карах машинках Desertcross, пытаясь как можно быстрее проскочить no man's land на большой скорости и достигнуть украинских рубежей обороны. На этот раз замечены аж четыре штуки.

Вообще я продолжаю худеть с русских. Шойгу тупо попилил бабла закупив это китайское го*но, которое может и хорошо для рыбалки, но точно не для фронтовых банзай-атак.

Русские, вместо того чтобы спросить с того же Шойгу, покорно идут умирать пачками на этих гольф-карах. Пи**ец какой-то.

Тупо азиатская деспотия в своей красе. Золоченный большой хан и рабский скот под его ногами. Мерзкое племя, стыдно такими быть.

Источник: пост Левина в Telegram