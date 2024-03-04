Русские на фронте в Украине на практике доказывают, что у них азиатская деспотия во всей своей красе - Игаль Левин
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин рассказало российских штурмах на китайских внедорожниках
Русские атакуют не только на бронетехнике, но и на китайских
гольф карах машинках Desertcross, пытаясь как можно быстрее проскочить no man's land на большой скорости и достигнуть украинских рубежей обороны. На этот раз замечены аж четыре штуки.
Вообще я продолжаю худеть с русских. Шойгу тупо попилил бабла закупив это китайское го*но, которое может и хорошо для рыбалки, но точно не для фронтовых банзай-атак.
Русские, вместо того чтобы спросить с того же Шойгу, покорно идут умирать пачками на этих гольф-карах. Пи**ец какой-то.
Тупо азиатская деспотия в своей красе. Золоченный большой хан и рабский скот под его ногами. Мерзкое племя, стыдно такими быть.
Источник: пост Левина в Telegram
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.