Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін розповів про російські штурми на китайських позашляховиках

Росіяни атакують не тільки на бронетехніці, але і на китайських гольф-карах Desertcross, намагаючись якнайшвидше проскочити no man’s land на великій швидкості і досягти українських рубежів оборони. Цього разу помічено аж чотири штуки.

Взагалі я продовжую худіти з росіян. Шойгу тупо попиляв бабла закупивши це китайське гі*но, яке може і добре для риболовлі, але точно не для фронтових банзай-атак.

Росіяни, замість спитати з того ж Шойгу, покірно йдуть вмирати пачками на цих гольф-карах. Пі**ець якийсь.

Тупо азіатська деспотія у своїй красі. Позолочений великий хан і рабська худоба під його ногами. Гидке плем’я, соромно такими бути.

Джерело: пост Левіна в Telegram