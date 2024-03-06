Украинский блогер, активист Революции Достоинства и волонтер Роман Доник рассказал, что сейчас происходит в армии

Уже все, хоть как-то причастные к войне, понимают, что без закона о мобилизации, который даст новых людей в ВСУ, в принципе не реально вытащить ситуацию на приличный уровень. Не говоря о ротациях и хотя бы видимости демобилизации.

Когда его только анонсировали, этот закон уже был нужен вчера. Но это было несколько месяцев назад. С тех пор ничего в этом направлении не сделано. Закон заспамили правками и до конца марта – апреля, там ничего не будет. А еще на реализацию этого закона и подготовку людей, на всё месяца три-четыре. А то и больше.

А еще все понимают, что увеличение мобилизованных, это в первую очередь о подготовке этих людей, которые придут. И самое страшное, что и в этом вопросе ничего реально не делается. Какие-то анонсированные "аудиты", какие-нибудь проверки всего и всеми и всё. Изменений зеро. Подготовки к переменам – зеро. Анализа – зеро. Более того, то, что работало — парализовано из-за разрыва всех связей и звеньев. Начинают даже ломать то, что эффективно работало при других фамилиях, просто не по "военному".

Как первый и последний день. Словно у нас с тех пор, как в мирной жизни. Я правда не знаю, что делать. Это реально трэш. Время, которое можно было использовать для подготовки к приходу новых людей, просто тупо про**ывают. Какие-то игры престолов, где никто не знает, что будет завтра. А войну выключить не выходит. А россия не ждет. К концу весны россия ждет на мобилизацию и подготовку еще нескольких сотен тысяч человек. А мы что? Что мы делаем?

Источник: пост Доника в Facebook.