Мобилизация осужденных: Малюська рассказал, кого не будут призывать в армию

Окончательное решение должен принять парламент

В Украине планируют ввести мобилизацию осужденных в ряды Вооруженных сил. Однако не будут призывать тех, кто совершил преступления на военной службе и против государственности.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр юстиции Денис Малюська. Он пояснил, что сейчас с военными обсуждают, какие именно категории осужденных следует исключить.

"Военные, например, не очень в восторге, если мы будем отпускать тех, кто совершил военные преступления, например, во время прохождения службы уже наделал какой-то беды в армии. Речь не о дезертирах, а о тех, кто совершал преступления, находясь уже на военной службе. Такая категория будет исключена. Не будут подлежать те, кто совершил преступления против государственности, что-то вроде госизменников. Но в других случаях вполне можно работать с таким контингентом, многие из них являются патриотически настроенными людьми", — отметил Малюська.

Министр также сообщил, что в настоящее время прорабатывается механизм мобилизации осужденных, который будет вынесен на рассмотрение парламента. Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения некоторые осужденные были освобождены от отбывания наказания и должны были стать в ряды ВСУ, но так поступили не все.

"Новый механизм будет предусматривать, что мы будем из рук в руки передавать из нашего учреждения в ТЦК, ТЦК будет передавать людей дальше. Они хотя и будут освобождены досрочно, если парламент согласится с нашим предложением, однако отказ от прохождения срочной службы будет означать совершение нового преступления, соответственно, такой человек к нам вернется", — подчеркнул Малюська.

Кроме того, министр отметил, что в случае принятия такого механизма, количество людей, которых могут мобилизовать среди осужденных, составит тысячи. Он также выразил надежду на скорейшее принятие этого закона Верховной Радой.

"Речь будет уже идти не о сотнях, а о тысячах. Я ожидаю, что закон будет принят достаточно быстро, какого-то сопротивления оппонентов этой идее практически нет. Все понимают, что заключенных можно и следует использовать, учитывая, что они сами готовы защищать Родину, это обязанность каждого: вопрос только в механизме, чтобы им не злоупотребляли, условно говоря, чтобы кто-то не сделал вид, что он хочет защищать Родину, а потом внезапно куда-то не исчез, или заплатил взятку и только формально числился в армии. Чтобы этого избежать, мы согласовали текст с военными, коллегами по правительству, кажется, вышли на то предложение, которое мы готовы предложить парламенту, чтобы привлечь в ряды ВСУ и осужденных", — подытожил Малюська.

Напомним, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что в Украине могут ввести мобилизацию осужденных в ряды Вооруженных сил. Но соответствующее решение должно устраивать все стороны.