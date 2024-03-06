Український блогер, активіст Революції Гідності та волонтер Роман Донік розповів, що зараз відбувається в армії

Вже всі, хоч якось дотичні до війни розуміють, що без закону про мобілізацію, який дасть нових людей в ЗСУ в принципі не реально витягти ситуацію на пристойний рівень. Не кажучи про ротації, та хоча б якусь видимість демобілізації.

Коли його тальки анонсували, цей закон вже був потрібен на вчора. Але це було вже кілька місяців тому. З того часу нічого в цьому напрямку не зроблено. Закон заспамили правками і до кінця березня – квітня, там нічого не буде. А ще на реалізацію цього закону та підготовку людей, на все про все місяці три-чотири. А то й більше.

А ще всі розуміють, що збільшення мобілізованих, це в першу чергу про підготовку цих самих людей, які прийдуть. І саме страшне, що і в цьому питанні нічого реально не робиться. Якісь анонсовані "аудити", якісь перевірки всього і всіма і все. Змін зеро. Підготовки до змін — зеро. Аналізу — зеро. Більш того, те що працювало — паралізовано через розрив всіх зав’язків та ланок. Починають навіть ламати те, що ефективно працювало за інших прізвищ, просто не по "воєнному".

Як перший і останній день. Наче в нас того часу, як в мирному житті. Я правда не знаю вже що робити. Це реально треш. Час, який можна було використати для підготовки до приходу нових людей, просто тупо про**ують. Якісь ігри престолів, де ніхто не знає що буде завтра. А війну виключить не виходить. А росія не чекає. На кінець весни росія очікує мобілізацію і підготовку ще кількасот тисяч людей. А ми що? Що робимо?

Джерело: пост Доніка у Facebook.