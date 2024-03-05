"Какой в этом смысл?": В ТЦК рассказали о том, уберет ли электронный учет проблемы с мобилизацией

Еще не все данные оцифрованы, некоторые до сих пор хранятся в бумажном виде

В новой версии законопроекта по мобилизации есть предложение внедрить электронное обновление военно-учетных данных через "Дію". Но на самом деле в Украине уже пять лет вводится электронная база данных для хранения информации относительно призывников, военнообязанных и резервистов. Она называется "Оберіг".

Так, спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью "Телеграфу" отказался комментировать предложение депутатов по "Дії". Он отметил, что не хотел бы этого делать до принятия самого закона.

"Насколько мне известно, депутаты внесли уже более четырех тысяч поправок. Что будет отвергнуто, а что будет утверждено, посмотрим. Пока не известно, каким будет механизм сверки данных через "Дію", — отметил он.

При этом Истомин объяснил, что в Украине еще с 2019 года вводится электронная база данных для хранения информации относительно призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".

"Проделана большая работа, но еще не все данные оцифрованы, некоторые хранятся в бумажном виде. Но какой в этом смысл, если гражданин предоставил свой адрес пять лет назад и после этого уехал в другой город или вообще за границу и не стал на воинский учет? Сколько ни вноси эти данные в электронную базу, они будут недостоверные", — сказал спикер и добавил "Если бы проблема военнообязанного была лишь в том, что он боится идти в терцентр комплектации, он пошел бы на рекрутинг. Сейчас многие бригады размещают свои рекламы и в соцсетях, и на ситилайтах, и на билбордах. Позвонил по телефону, договорился… Наша цель – укомплектованная боеспособная украинская армия. И для нас не приниципиально, каким образом будут комплектоваться ВСУ — по контракту или по мобилизации".

Полный текст интервью с Романом Истоминым читайте на сайте "Телеграф" в материале: "Многим нужен только толчок, чтобы идти защищать Украину": майор о рекрутинге, конфликтах с гражданскими и бодикамерах в ТЦК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что при рассмотрении правок к новому законопроекту о мобилизации в Верховной Раде приняли решение, кого нужно освободить от призыва.