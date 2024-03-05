Будет 60 дней и три варианта: украинцами объяснили, как подать данные в ТЦК после принятия закона о мобилизации

Сделать это можно лично, а также через интернет

В течение 60 дней с момента вступления в силу нового закона о мобилизации все военнообязанные должны будут обновить свои учетные данные. Это будет обязанностью граждан, а не правом.

Об этом сказал заместитель председателя Комитета нацбезопасности, обороны и разведки Чернев. Информация об этом была размещена в официальном Telegram-канале Верховной Рады Украины. По его словам, граждане должны иметь право подать свои данные разными способами.

"Комитет нацбезопасности, обороны и разведки продолжает работу над законопроектом по мобилизации и демобилизации и считает, что граждане должны иметь право подавать свои данные в ТЦК разными способами",- сказал Чернев.

Так, рассматриваются три варианта подачи информации в ТЦК:

Лично прийти и обновить данные;

Сделать это в ЦНАПе;

Зарегистрировать электронный кабинет и сделать это онлайн, не посещая ТЦК.

Также Чернев добавил, что в отношении "уклонистов" обсуждаются три варианта ограничений:

Временное ограничение на выезд за границу;

Временное ограничение в праве управления транспортными средствами;

Блокирование счетов в банках.

"Комитет не поддержал идею блокирования счетов, потому что не считает ее реальной действенной нормой", — подытожил парламентарий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, зачем нужен новый закон о мобилизации. По его словам, есть необходимость пересмотреть некоторые вопросы.