Сообщают об уничтожении россиянами установки "Patriot". Зачем это делается и как реагировать - Анна Маляр
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Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр высказалась по поводу некоторых российских новостей
Немножко инсайда расскажу.
Некоторые новости военно-природного характера запускают в разведывательных целях.
Например, новости о якобы уничтоженных наших военных объектах, военной техники или вооружения.
Как это работает?
Сообщают определенные источники о якобы уничтожении россиянами, скажем, установки Patriot.
И ожидают реакцию наших ВСУ или хотя бы кого-то публичного. Любая информация в этой ситуации — опровержение, подтверждение, уточнение — работает против нас.
Поэтому формула ответа — не подтверждаем и не опровергаем — свидетельствует о том, что информационный крючок не проглотили.
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