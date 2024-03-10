Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр высказалась по поводу некоторых российских новостей

Немножко инсайда расскажу.

Некоторые новости военно-природного характера запускают в разведывательных целях.

Например, новости о якобы уничтоженных наших военных объектах, военной техники или вооружения.

Как это работает?

Сообщают определенные источники о якобы уничтожении россиянами, скажем, установки Patriot.

И ожидают реакцию наших ВСУ или хотя бы кого-то публичного. Любая информация в этой ситуации — опровержение, подтверждение, уточнение — работает против нас.

Поэтому формула ответа — не подтверждаем и не опровергаем — свидетельствует о том, что информационный крючок не проглотили.