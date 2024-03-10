Повідомляють про знищення росіянами установки "Patriot". Для чого це робиться і як реагувати - Анна Маляр
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Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр висловилася щодо деяких російських новин
Трошки інсайду розкажу.
Деякі новини військово характеру запускають з розвідувальною метою.
Приміром, новини про нібито знищені наші військові об‘єкти, військову техніку чи озброєння.
Як це працює?
Повідомляють певні джерела про нібито знищення росіянами, скажімо, установки Patriot.
І очікують реакцію наших ЗСУ чи бодай когось публічного. Будь-яка інформація у цій ситуації — спростування, підтвердження, уточнення — працює проти нас.
Тому формула відповіді — не підтверджуємо і не спростовуємо — свідчить про те, що інформаційний гачок не заковтнули.
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