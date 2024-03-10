Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр висловилася щодо деяких російських новин

Трошки інсайду розкажу.

Деякі новини військово характеру запускають з розвідувальною метою.

Приміром, новини про нібито знищені наші військові об‘єкти, військову техніку чи озброєння.

Як це працює?

Повідомляють певні джерела про нібито знищення росіянами, скажімо, установки Patriot.

І очікують реакцію наших ЗСУ чи бодай когось публічного. Будь-яка інформація у цій ситуації — спростування, підтвердження, уточнення — працює проти нас.

Тому формула відповіді — не підтверджуємо і не спростовуємо — свідчить про те, що інформаційний гачок не заковтнули.