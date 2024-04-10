Политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал, что происходит по делу Коломойского

У нас очень гуманный суд, очень: ему безумно жаль детективов БЭБ. Тех почти 40 граждан, которые с сентября получают зарплату за получение неопровержимых доказательств похищения 5,7 млрд наличных из "Привата" — а получили разве два допроса некомпетентного по делу обслуживающего персонала и кучу свидетельств менеджмента, что кражи не было, не обнаружено, потому что не могло быть, потому что не могли не обнаружить, если бы была.

Вот со всем этим на этой неделе должно быть (если в очередной раз не сорвут) судебное заседание. То, которое уже отменяли (в марте) "из-за минирования", перед тем – из-за неявки прокуроров в полном составе (в ноябре), перед тем – из-за болезни судьи (в октябре)…

То есть, по сути, сейчас на заседании должно было идти как максимум о закрытии всего дела, как минимум – об освобождении из СИЗО Коломойского (на которого толпа детективов и прокуроров не нарыла ничего пригодного – но посадить не забыла). То, что Коломойский более 7 месяцев сидит по обвинению, которое сняли немедленно после посадки (и заменили новым – но таким же бездоказательным до сих пор) – отдельное дело. И я понятия не имею, кто и как от имени Украины будет объяснять на заседании ЕСПЧ такую особую специфику наших правовых процедур: "главное – успешно посадили, а обвинение как-то потом найдется, если доказательства найдут; а даже если не найдут, то и нормально – все равно уже сидит".

Итак, первое же судебное заседание так или иначе, полностью или частично должно провалить дело без доказательств (ибо это суд – контора, которая по определению работает с доказательствами, а не с утверждениями и желаниями). Ну и, по логике, после этого весь дружественный коллектив почти в 40 детективов БЭБ и более десятка прокуроров кто-то должен жестко трясти. Лишать премий. Увольнять. Переводить. А как еще поступать с должностными лицами, которые подставили государство в резонансном деле, потому что ничего вообще не подготовили для суда?

Но судьям, пожалуй, очень жаль всю эту толпу. Они снова и снова дают коллективу шанс все же найти хоть какие-то подходящие доказательства. Поэтому уже полгода заседание суда никак не может состояться. Уже поводы заканчиваются. Хотя вдохновение – штука такая (особенно, если кем-то стимулированное вдохновение – хотя неизвестно, в чем там реальные причины затягивания столько месяцев, может, действительно случайный лан абсолютно несвязанных обстоятельств).

В итоге: на этой неделе либо состоится, либо опять не состоится судебное заседание по делу "Коломойский и 12 грузовиков наличных, которые никуда не исчезали, – как утверждает НБУ, международный аудит и менеджмент банка". Или детективам БЭБ снова дадут еще немного времени на доработку несделанного – или признают, что это бессмысленно.

Однако на самом деле это уже почти ни на что не влияет: так или иначе за уже 7-месячную отсидку Коломойского без текущего обвинения, за отсутствие должно собранных доказательств, за ограничение "пожилому, больному, несчастному, невиновному человеку" доступа к инсулину и глюкометру, за игнорирование выводов государственных и международных институций Украина уже будет отвечать в международных судебных инстанциях. Где судьи не болеют внезапно после обеда, где суды не проходят перед заседанием, где прокуроры появляются, если обязаны…

Да, это должно было быть выдающееся дело "Украина против Коломойского", нам обещали. Ну, оно и будет. Только уже "Коломойский против Украины".