Местные власти должны позаботиться о резервном питании насосных станций

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Российские атаки на энергосистему Украины приводят к длительным отключениям электроэнергии, что в свою очередь приводит к прекращению водоснабжения. В таких условиях украинцам следует позаботиться о запасах как питьевой, так и технической воды.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира. Он советует иметь домашний запас воды как минимум на трое суток, а лучше на неделю.

Подробнее читайте в материале "Телеграф": Миллионы украинцев останутся без воды зимой? Где паника преувеличена, а кому следует готовиться

Что поможет сократить перебои с водой

Эксперт отмечает, что водоканалы и местные власти должны срочно обеспечить резервным питанием все насосные станции. Для этого нужны генераторы, запасы дизельного горючего и обученный персонал. По его словам, такая система должна работать постоянно, независимо от того, есть война или нет.

Артем Шира

В то же время, президент Ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрий Новицкий называет три основных условия сокращения времени без воды: резервное питание критических объектов, альтернативные источники водоснабжения, а также запасы оборудования вместе с ремонтными бригадами. Однако, по его словам, полностью избежать перебоев, пока продолжаются российские атаки, не получится.

Как рассчитать запас на трое суток и неделю

Питьевую и техническую воду считают отдельно, ведь они предназначены для разных нужд. Техническая необходима для смыва, мытья и стирки – именно на эти бытовые нужды приходится большая часть запаса.

Семье из трех человек в трое суток требуется примерно 108 литров воды: 18 литров питьевой и 90 литров технической. Такой запас рассчитан по норме 2 литра питьевой и примерно 10 литров технической воды на человека каждый день.

Для трехдневного запаса питьевой воды расчет такой: 2 литра × 3 человека × 3 суток = 18 литров. Для технической: 10 литров × 3 человека × 3 суток = примерно 90 литров.

Если готовиться на неделю, семье понадобится 42 литра питьевой воды – это 2×3×7. Технической требуется примерно 210 литров – 10×3×7.

Для недельного запаса суточную норму каждого вида воды умножают на трех человек и семь суток. Инфографика ИИ/"Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Артем Шира объяснил, спасут ли Киев от безводья 10 генераторов для водоканала.