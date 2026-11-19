Вот это скидка! Творожные батончики в "АТБ" дешевле на 26 грн, а сырки – по 10,50
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Акционные цены на молочные десерты действуют до 24 ноября
Помимо акции на мороженое и сыры, в "АТБ" снизили цены на творожные десерты "Злагода". Глазированный сырок с клубникой продают за 10,50 грн, а ванильные творожные батончики в глазури – за 46,90 грн.
О скидках на творожные десерты пишет "Телеграф".
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Предложения включают порционный сырок весом 36 г и батончики в упаковке 120 г.
Глазированный творожок "Злагода" Клубника раньше стоил 16,50 грн. Его цена снизилась на 6 грн за штуку.
Творожные батончики "Злагода" с ванилью в глазури до скидки продавали за 72,90 грн. На одной упаковке экономия составляет 26 грн.
Если взять один клубничный творожок и одну упаковку ванильных батончиков, покупка обойдется в 57,40 грн. По прежним ценам за них пришлось бы заплатить 89,40 грн – разница составляет 32 грн.
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