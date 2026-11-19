Акционные цены на молочные десерты действуют до 24 ноября

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Помимо акции на мороженое и сыры, в "АТБ" снизили цены на творожные десерты "Злагода". Глазированный сырок с клубникой продают за 10,50 грн, а ванильные творожные батончики в глазури – за 46,90 грн.

О скидках на творожные десерты пишет "Телеграф".

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Предложения включают порционный сырок весом 36 г и батончики в упаковке 120 г.

Глазированный творожок "Злагода" Клубника раньше стоил 16,50 грн. Его цена снизилась на 6 грн за штуку.

Творожные батончики "Злагода" с ванилью в глазури до скидки продавали за 72,90 грн. На одной упаковке экономия составляет 26 грн.

На одной упаковке каждого из двух десертов можно вместе сэкономить 32 грн

Если взять один клубничный творожок и одну упаковку ванильных батончиков, покупка обойдется в 57,40 грн. По прежним ценам за них пришлось бы заплатить 89,40 грн – разница составляет 32 грн.

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