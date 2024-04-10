Штаты против ударов по российским НПЗ: генсек НАТО ответил главе Пентагона

Украина может бить оккупантов и за пределами своей страны

В НАТО ответили министру обороны США, который высказался против ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Там подчеркнули, что Украина имеет право на самооборону.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга с президентом Финляндии Александром Стуббом. По его мнению, российские НПЗ — это законные цели для украинского оружия.

"Украина имеет право наносить удары по законным военным целям за пределами территории этой страны, чтобы защитить себя", — сказал он.

Напомним, что недавно глава Пентагона Ллойд Остин раскритиковал удары по российским НПЗ. По его словам, эти атаки могут пошатнуть энергетическую стабильность на глобальном рынке. Министр также добавил, что Украине стоит сфокусироваться на ударах по объектах, которые могут "напрямую повлиять на ход текущих боевых действий".

Как сообщалось ранее, в США уже несколько раз публично заявляли, что не поддерживают атаки Украины на российские НПЗ и не поощряют их. В частности об этом заявлял глава Госдепартамента Энтони Блинкен во время встречи с французским коллегой Стефаном Сежурне. В свою очередь Сежурне отметил, что в Париже считают, что Украина имеет право наносить такие удары в рамках самозащиты.