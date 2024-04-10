"Гражданская инфраструктура": заступник голови Пентагону приголомшила заявою про атаки по російським НПЗ

Военній аналитик сразу прокомментировал высказывание Валландер

Вслед за главой Пентагона Ллойдом Остином, который высказался против ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, с аналогичным заявлением выступила и его заместительница. Она пошла еще дальше и заявила, что НПЗ РФ являются "гражданской инфраструктурой".

Об этом написал военный аналитик The Insider Колби Бэдвор в своем Twitter. В своем посте он привел цитату помощницы Остина по международным делам Селесты Валландер. Она выглядит следующим образом:

"Российская нефтегазовая инфраструктура – ​​это гражданская инфраструктура".

К слову, данное высказывание Бэдвор сразу же и прокомментировал с помощью эмоджи.

Напомним, что недавно глава Пентагона Ллойд Остин раскритиковал удары по российским НПЗ. По его словам, эти атаки могут пошатнуть энергетическую стабильность на глобальном рынке. Министр также добавил, что Украине стоит сфокусироваться на ударах по объектах, которые могут "напрямую повлиять на ход текущих боевых действий".

В ответ на это генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по его мнению, российские НПЗ — это законные цели для украинского оружия.

"Украина имеет право наносить удары по законным военным целям за пределами территории этой страны, чтобы защитить себя", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в США уже несколько раз публично заявляли, что не поддерживают атаки Украины на российские НПЗ и не поощряют их. В частности об этом заявлял глава Госдепартамента Энтони Блинкен во время встречи с французским коллегой Стефаном Сежурне. В свою очередь Сежурне отметил, что в Париже считают, что Украина имеет право наносить такие удары в рамках самозащиты.