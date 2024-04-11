Документ должен подписать президент Украины

Кстати, первой прописать демобилизацию в законе о мобилизации предложила даже не оппозиция.

Марьяна Безуглая выступила с идеей гарантировать демобилизацию через 36 месяцев службы, чтобы "продать" закон было проще и обществу, и депутатам.

Генштаб и командование были ошеломлены популизмом идеи — нигде в мире во время войны демобилизация не объявлялась в форме законов. Это закрытое внутреннее решение, не терпящее политизации. Как демобилизовать, кого, в каком порядке может понимать только генштаб исходя из многих параметров.

Оппозиция схватилась за идею демобилизации как легальный повод не голосовать непопулярный закон.

Теперь вопрос, как быстро документ будет подписан Зеленским.

Если закон по тем или иным причинам не заработает — не будет подписан, будет заблокирован — с большой вероятностью бригадам позволят самим пополнять резервы свежими силами. Это будет очень эффективно, но сомнительно, что кому-нибудь понравится.