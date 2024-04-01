СМИ: В Украине началась демобилизация военнослужащих - кого отпускают домой

Процесс будет идти два месяца

В Украине началась демобилизация военнослужащих срочной службы. Речь идет о тех молодых людях, кто отслужил свой срок, но не был уволен в запас во время российского полномасштабного вторжения.

Согласно Указу президента Украины Владимира Зеленского №149/2024, процесс будет проходить в течение апреля и мая текущего года. Речь идет не только о демобилизации из ВСУ, но и из других структур со срочной службой, например из Государственной специальной службы транспорта.

Тем временем в профильных каналах уже начали появляться фото и видео того, как первые "дембеля" завершили службу и возвращаются к гражданской жизни.

Помимо того, демобилизация срочников проводится и в ГПСУ.

Напомним, 7 марта президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы.

Стоит отметить, что с демобилизацией военнослужащих, которые были мобилизированы для участия в боевых действиях дела пока идут не так однозначно. Так нардеп Федор Вениславский заявлял, что демобилизировать хотят тех военнослужащих, которые уже находятся на военной службе в течение 36 месяцев.

Однако позже нардеп "ЕС" Ирина Фриз отметила, что ее фракция настаивает на том, чтобы проводить это по формуле 36/18, то есть демобилизировать после 18 месяцев, если боец находится на фронте и после 36 — если он не участвует в боевых действиях. В любом случае, окончательное решение пока не принято.