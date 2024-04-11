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Ніде у світі під час війни демобілізація не оголошувалася у формі законів. Хто запустив це і чому опозиція за це вхопилася - Тетяна Даниленко

Автор
Тетяна Даниленко Тетяна Даниленко
Дата публікації
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Автор
Бригадам можуть дозволяти самим поповнювати резерви свіжими силами Новина оновлена 11 квітня 2024, 16:55
Бригадам можуть дозволяти самим поповнювати резерви свіжими силами. Фото https://dp.informator.ua/

Документ має підписати президент України

До речі, першою прописати демобілізацію в законі про мобілізацію запропонувала навіть не опозиція.

Марʼяна Безугла виступила з ідеєю гарантувати демобілізацію через 36 місяців служби, щоб "продати" закон було простіше і суспільству, і депутатам.

Генштаб і командування були приголомшені популізмом ідеї — ніде у світі під час війни демобілізація не оголошувалася у формі законів. Це закрите внутрішнє рішення, яке не терпить політизації. Як демобілізувати, кого, в якому порядку може розуміти лише генштаб, виходячи з багатьох параметрів.

Опозиція схопилася за ідею демобілізації як за легальний привід не голосувати непопулярний закон.

Тепер питання, як швидко документ буде підписано Зеленським.

Якщо закон з тих чи інших причин не запрацює — не буде підписаний, буде заблокований — з великою вірогідністю бригадам дозволять самим поповнювати резерви свіжими силами. Це буде дуже ефективно, але сумнівно, що комусь сподобається.

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Теги:
#Мобілізація #Тетяна Даниленко #Демобілізовані #Демобілізований #Указ про демобілізацію #Військові демобілізовані #Загальна мобілізація