Ніде у світі під час війни демобілізація не оголошувалася у формі законів. Хто запустив це і чому опозиція за це вхопилася - Тетяна Даниленко
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Документ має підписати президент України
До речі, першою прописати демобілізацію в законі про мобілізацію запропонувала навіть не опозиція.
Марʼяна Безугла виступила з ідеєю гарантувати демобілізацію через 36 місяців служби, щоб "продати" закон було простіше і суспільству, і депутатам.
Генштаб і командування були приголомшені популізмом ідеї — ніде у світі під час війни демобілізація не оголошувалася у формі законів. Це закрите внутрішнє рішення, яке не терпить політизації. Як демобілізувати, кого, в якому порядку може розуміти лише генштаб, виходячи з багатьох параметрів.
Опозиція схопилася за ідею демобілізації як за легальний привід не голосувати непопулярний закон.
Тепер питання, як швидко документ буде підписано Зеленським.
Якщо закон з тих чи інших причин не запрацює — не буде підписаний, буде заблокований — з великою вірогідністю бригадам дозволять самим поповнювати резерви свіжими силами. Це буде дуже ефективно, але сумнівно, що комусь сподобається.
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