Документ має підписати президент України

До речі, першою прописати демобілізацію в законі про мобілізацію запропонувала навіть не опозиція.

Марʼяна Безугла виступила з ідеєю гарантувати демобілізацію через 36 місяців служби, щоб "продати" закон було простіше і суспільству, і депутатам.

Генштаб і командування були приголомшені популізмом ідеї — ніде у світі під час війни демобілізація не оголошувалася у формі законів. Це закрите внутрішнє рішення, яке не терпить політизації. Як демобілізувати, кого, в якому порядку може розуміти лише генштаб, виходячи з багатьох параметрів.

Опозиція схопилася за ідею демобілізації як за легальний привід не голосувати непопулярний закон.

Тепер питання, як швидко документ буде підписано Зеленським.

Якщо закон з тих чи інших причин не запрацює — не буде підписаний, буде заблокований — з великою вірогідністю бригадам дозволять самим поповнювати резерви свіжими силами. Це буде дуже ефективно, але сумнівно, що комусь сподобається.