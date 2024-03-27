Демобилизация срочников в Украине начнется совсем скоро: нардеп назвал сроки

Гончаренко рассказал детали о демобилизации

В скором времени в Украине начнется демобилизация срочников. Согласно утвержденным графикам в Вооруженных Силах и Государственной специальной службе транспорта это произойдет 2 апреля и завершится 31 мая.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, в разных частях демобилизация срочников состоится в один из дней в этом промежутке.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал Указ №149/2024 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы".

Так, постановлено уволить в апреле-мае 2024 года в запас из Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной военной службы, срок воинской службы которых истек во время военного положения и был продлен сверх установленных сроков.

Стоит отметить, что в начале марта член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки народный депутат Федор Вениславский заявил, что ориентиром в вопросе демобилизации украинских военных является срок 36 месяцев службы. Его должны были рассмотреть во время закрытого заседания Комитета.

Ранее "Телеграф" писал, что в Раде окончательно решили вопрос мобилизации аспирантов. Они получат отсрочку.