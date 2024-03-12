Демобилизация или ротация? Нардеп объяснил, чего на самом деле ждут военные на фронте

В таком темпе ротаций, как сейчас, держать физическую форму очень тяжело, отметил он

В Украине продолжается работа над законопроектом об усилении мобилизации, его предварительная редакция предполагает демобилизацию после 36 месяцев на фронте. При этом украинские воины очень долгое время находятся в зоне боевых действий без ротации и это является большой проблемой.

Как сказал в интервью "Телеграфу" народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель главы комитета по правам человека Руслан Горбенко, те, кто служит больше года, спрашивают, когда будет не демобилизация, а когда будет хотя бы ротация. Он добавил, что полноценные ротации за последнее время провели только 10% находящихся сейчас на фронте воинских частей.

"Ребята на передней линии дежурят двое суток через двое, или три через три, их отводят на место дислокации у фронта, они отдыхают эти два-три дня, и затем снова поочередно заходят на позиции. А полноценная ротация — когда воинскую часть отводят, как минимум, на два месяца, дают отдохнуть бойцам 30 дней, затем они должны пройти боевое слаживание, обновить свою физическую форму. А в таком темпе ротаций, как сейчас, держать физическую форму очень тяжело", — отметил он.

Нардеп добавил, что для того, чтобы полноценно отводить наши воинские части на восстановление, должны быть резервы. На фронте задают именно эти вопросы, а не "когда вы меня демобилизуете", подчеркнул он.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Зачем держать в ВСУ тех, кто не воюет: нардеп об отказниках, повышении "боевых" и аудит Сырского

Как рассказывал "Телеграф", в Кабмине хотят привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы. Освободить от обязанности воевать хотят тех, кто получает больше 35 000 гривен.