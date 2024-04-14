Почему союзники защищают Израиль, но не защищают Украину? Вот почему, без иллюзий - Валерий Пекар
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Украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекарь о ситуации с Израилем
Задолбило нытье, почему союзники защищают Израиль, но не защищают Украину.
Потому что там есть западные инвестиции. Инвестиции есть потому, что верховенство права и экономическая свобода. Несмотря на значительное социалистическое наследие. Потому что нет такой передряги с БЭБ, Татаровым, блокированием налоговых накладных и Национальной стратегией [сокращения] доходов.
Потому что Израиль и израильтяне четко сделали свой геополитический выбор и каждый израильтянин точно знает, что ждет его лично и его детей в случае поражения. И хотя много раз в израильской политике было "сойтись посередине" и "просто прекратить стрелять", но ни разу не было "какая разница". Холокост научил, иллюзий не осталось. Голодомор и расстрелянное Возрождение не научили.
Потому что при всех политических спорах и любых лидерах (а там не ангелы, были и авторитарные замашки, и коррупция значительная) они строили государство и усиливали армию, включая огромные инвестиции в ее состоятельность. Потому что — смотри предыдущий пункт. Без иллюзий.
Жизнь не оставила этой нации права смотреть на мир инфантильными глазами ребенка, верящего в добрых взрослых и счастливого конца.
Как точно определил позавчера Ябчанка Александр, взрослый видит мир таким, каков он есть, а ребенок — таким, как его хотелось бы видеть.
Источник: Facebook-страница Валерия Пекаря.
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