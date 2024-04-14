Український підприємець та громадський діяч Валерій Пекар про ситуацію з Ізраілем

Задовбало ниття, чому союзники захищають Ізраїль, але не захищають Україну.

Тому що там є західні інвестиції. Інвестиції є тому, що верховенство права й економічна свобода. Попри значну соціалістичну спадщину. Тому що нема такої халепи з БЕБ, Татаровим, блокуванням податкових накладних і Національною стратегією [скорочення] доходів.

Тому що Ізраїль та ізраїльтяни чітко зробили свій геополітичний вибір, і кожен ізраїльтянин точно знає, що чекає його особисто та його дітей у разі поразки. І хоча багато разів в ізраїльській політиці було "зійтися посередині" й "просто припинити стріляти", але жодного разу не було "какая разніца". Голокост навчив, ілюзій не залишилося. Голодомор і розстріляне Відродження не навчили.

Тому що при всіх політичних суперечках і при будь-яких лідерах (а там не янголи, були й авторитарні замашки, й корупція значна) вони будували державу та посилювали армію, включаючи величезні інвестиції в її спроможність. Тому що — дивися попередній пункт. Без ілюзій.

Життя не залишило цій нації права дивитися на світ інфантильними очима дитини, яка вірить у добрих дорослих та щасливий кінець.

Як влучно визначив позавчора Ябчанка Олександр, дорослий бачить світ таким, яким він є, а дитина — таким, як його хотілося б бачити.

Джерело: Facebook-сторінка Валерія Пекаря.