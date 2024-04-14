Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассказал, будет ли Израиль наносить ответный удар по Ирану

Иранская атака на Израиль в ночь на 14 апреля стала, пожалуй, наиболее ожидаемым событием за последние десять дней. Ну, по крайней мере, для тех, кто наблюдает за событиями на Ближнем Востоке. Было понятно, что по завершении Рамадана (а в этом году он закончился 9 апреля) начнется эскалация.

Тем более, после того, как Израиль в начале апреля ударил по зданию иранского консульства в Дамаске (Сирия). Иран не могу спустить это на тормозах.

Скорее всего, в Тегеране рассчитывают, что сценарий будет примерно такой же, как после убийства Сулеймани (Касем Сулеймани, командовавший элитным спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции, был убит в Ираке в результате высокоточного авиаудара США четыре года назад).

Удар в ответ – и точка.

Готов ли Израиль идти по такому сценарию? Не уверен. Думаю, в Тель-Авиве сейчас почувствуют определенный драйв, развязанные руки – и возможность нанести такие удары по Ирану, которые серьезно подорвут его обороноспособность. И надолго убьют у иранцев желание напрямую сталкиваться с израильтянами.

Если же ответа не будет, то Тегеран окажется в плюсе. Не уверен, что Тель-Авив готов дать тому такой шанс.

Причем бить, по моему мнению, будут как по территории Ирана, так и по территории его сателлитов.

В ракурсе российско-украинской войны это может подтолкнуть США ускорить голосование пакета о внешней помощи, где "зашиты" поддержка Украины, Израиля, Тайваня. Вряд ли Белый дом пропустит какой-то новый законопроект, где будет лишь помощь Израилю. Он будет требовать голосовать общий пакет, два месяца назад принятый Сенатом и застрявший в Палате представителей.