Иран и Израиль остались в выигрыше, Третья мировая откладывается - Аркадий Бабченко
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Военный корреспондент, журналист Аркадий Бабченко предполагает, что большой войны между Израилем и Ираном в ближайшее время не будет
Иран своих целей достиг. По Израилю нанесен беспрецедентный удар возмездия, братья отомщены, лицо сохранено, всеобщий праздник и ликование, величие и скрепы, операция объявлена завершенной.
Израиль вообще красавчик. Отражены все цели, только три ракеты упало где-то в пустыне, ВВС, "Железный Купол", "Арроу" и "Праща Давида" показали просто невероятную эффективность в перехвате даже баллистических ракет. Стопроцентный успех. Абсолютная победа.
Идеальная вин-вин ситуация.
В принципе, да, у Израиля сейчас есть все карты на руках, чтобы полностью легитимно уничтожить ракетную и ядерную компоненту Ирана — но это только в Твиттере все так легко и просто.
А в реальности Израиль уже полгода не может вылезти из ситуации с Сектором Газы.
И — чисто логически — влезать в новую войну ему сейчас вот вообще не нужно.
Там все-таки 90 миллионов человек. Это серьезный соперник. Плюс союзники.
Я бы предположил, что Третья Мировая откладывается. Пока.
Но, а там х**н его знает, конечно.
Как в***ет сегодня ночью.
И понеслась.
Ваш Дед.
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