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Иран и Израиль остались в выигрыше, Третья мировая откладывается - Аркадий Бабченко

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Аркадий Бабченко Аркадий Бабченко
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Массированная ночная атака оказалась весьма выгодной двум сторонам
Массированная ночная атака оказалась весьма выгодной двум сторонам. Фото Коллаж "Телеграфа"

Военный корреспондент, журналист Аркадий Бабченко предполагает, что большой войны между Израилем и Ираном в ближайшее время не будет

Иран своих целей достиг. По Израилю нанесен беспрецедентный удар возмездия, братья отомщены, лицо сохранено, всеобщий праздник и ликование, величие и скрепы, операция объявлена завершенной.

Израиль вообще красавчик. Отражены все цели, только три ракеты упало где-то в пустыне, ВВС, "Железный Купол", "Арроу" и "Праща Давида" показали просто невероятную эффективность в перехвате даже баллистических ракет. Стопроцентный успех. Абсолютная победа.

Идеальная вин-вин ситуация.

В принципе, да, у Израиля сейчас есть все карты на руках, чтобы полностью легитимно уничтожить ракетную и ядерную компоненту Ирана — но это только в Твиттере все так легко и просто.

А в реальности Израиль уже полгода не может вылезти из ситуации с Сектором Газы.

И — чисто логически — влезать в новую войну ему сейчас вот вообще не нужно.

Там все-таки 90 миллионов человек. Это серьезный соперник. Плюс союзники.

Я бы предположил, что Третья Мировая откладывается. Пока.

Но, а там х**н его знает, конечно.

Как в***ет сегодня ночью.

И понеслась.

Ваш Дед.

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Теги:
#Иран #Израиль #Атака