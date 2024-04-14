В Украине резко отреагировали на атаку Ирана на Израиль: свои "5 копеек" вставила и Россия

Эта атака в очередной раз демонстрирует важность мобилизации всех сил свободного мира

В Украине отреагировали на беспрецедентную атаку Ирана на Израиль. МИД нашего государства осудил нападение на суверенное государство и отметил, что действия Тегерана несут риск эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины. В Киеве назвали атаку неприемлемой и безответственной.

"Подобные действия абсолютно неприемлемы, безответственны и несут риск беспрецедентной дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении.

По мнению Украины, необходимо приложить усилия, чтобы не допустить перерастания противостояния в более масштабный региональный конфликт.

"Эта атака в очередной раз демонстрирует важность мобилизации всех сил свободного мира в защиту глобальных границ демократии", — заявили в МИД.

Стоит отметить, что свою реакцию уже высказала и Россия — страна, которая и сама уже третий год ведет неспровоцированную войну против Украины. Там атаку своих партнеров на Израиль назвали "проблемой", которая должна решаться "странами политико-дипломатическими средствами".

"Россия крайне озабочена из-за очередной опасной эскалации на Ближнем Востоке и призывает стороны к сдержанности. РФ рассчитывает, что проблемы на Ближнем Востоке будут решаться странами политико-дипломатическими средствами", — отметили там.

Напомним, Иран 13 апреля поздно вечером официально объявил об атаке Израиля в ответ на то, что 1 апреля иранские генералы из КСИР погибли в сирийском Дамаске после израильского ракетного удара. Первым произошел запуск дронов с территории Ирана, затем начались мощные ракетные удары с территории Южного Ливана по Израилю. Кроме этого, запускались дроны из Ирака, Йемена, а также крылатые и баллистические ракеты из Ирана.

Израиль после атаки Ирана планирует "серьезный ответ" на это нападение, поскольку запуск ракет и беспилотников непосредственно с территории Ирана является беспрецедентным. Даже несмотря на то, что официально последствия ударов, признанные израильским правительством, невелики, Тель-Авив хочет мести – что не вызывает понимания у израильских союзников.