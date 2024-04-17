Эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям Михаил Гончар рассказал о парадоксе с российской РЛС

Из пафосных сообщений росагитпропа: "02 декабря 2020. Заступившая в прошлом году на боевое дежурство в Мордовии первая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) "Контейнер" подтвердила свое умение выявлять за тысячи километров от российской границы истребители стран НАТО, которые были созданы с применением технологий снижения радиолокационной заметности ("стелс")"… За прошедший период времени средствами РЛС "Контейнер" были обнаружены и определены траекторные параметры самолетов стратегической, разведывательной и тактической авиации, в том числе полеты малозаметных истребителей стран НАТО"…

"21 июля 2021. В настоящее время ведется работа, в результате которой загоризонтная РЛС будет способна обнаруживать старт и полет перспективных гиперзвуковых ракет противника"…

… а маленького без технологии стелс дозвукового украинского дрона анаговнетная РЛС на своем горизонте так и не увидела.

Капец подкрался незаметно.

Но парадокс не в этом. Мы уже в известной степени привыкли к уникальным ударам украинских дронов по самым неожиданным целям врага. Феномен в том, что памперсы срочно пригодились в Вашингтоне.

Источник: пост Гончара в Facebook