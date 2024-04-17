Капець РФ підкрався непомітно. А памперси терміново стали у нагоді у Вашингтоні. - Михайло Гончар
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Експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар розповів про парадокс з російською РЛС
З пафосних повідомлень росагітпропу: "02 декабря 2020. Заступившая в прошлом году на боевое дежурство в Мордовии первая загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) "Контейнер" подтвердила свое умение выявлять за тысячи километров от российской границы истребители стран НАТО, которые были созданы с применением технологий снижения радиолокационной заметности ("стелс")"… За прошедший период времени средствами РЛС "Контейнер" были обнаружены и определены траекторные параметры самолетов стратегической, разведывательной и тактической авиации, в том числе полеты малозаметных истребителей стран НАТО"…
"21 июля 2021. В настоящее время ведется работа, в результате которой загоризонтная РЛС будет способна обнаруживать старт и полет перспективных гиперзвуковых ракет противника"…
… а маленького без технолгії стелс дозвукового українського дрона анаговнєтная РЛС на своєму горизонті так і не узріла.
Капець підкрався непомітно.
Але феномен не в цьому. Ми вже до певної міри звикли до унікальних ударів українських дронів по самих неочікуваних цілях ворога. Феномен в тому, що памперси терміново знадобились в Вашингтоні
Джерело: пост Гончара у Facebook
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