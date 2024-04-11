Республику Мордовию в России впервые атаковали дроны: что известно

Силам ПВО якобы удалось уничтожить цели

Беспилотники впервые атаковали Республику Мордовию в России. Это произошло в ночь на четверг, 11 апреля.

Отмечается, что атаку совершили два дрона. Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

Информацию об обстреле предоставил глава Республики Мордовия Артем Здунов.

Традиционно своим коллегам он сказал, что силам ПВО удалось уничтожить обе цели.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет.

Напомним, что в ночь на 5 апреля досталось не только аэродрому Морозовск в Ростовской области. СБУ и ГУР провели совместную операцию и атаковали Энгельс (Саратовская область) и Ейск (Краснодарский край РФ), где также расположены авиабазы россиян. Повреждены три стратегических бомбардировщика Ту-95МС, полностью уничтожены два Су-25 и погибли 4 военнослужащих российской армии.

Позже в сети появились спутниковые снимки аэродрома. На снимке видно, что на территории аэродрома произошел пожар.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в России пытаются оградить аэродромы от ударов Украины. Кафиры проявили изобретательность и нарисовали самолет на земле, чтобы выдать его за настоящий, но опозорились.