О помощи США. Законопроект на первый вид норм, но есть то, что беспокоит - Виктор Шлинчак
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Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак рассказал, что его насторожило в новом законопроекте о помощи США Украине
Все идет к развязке с помощью Украины от США. Наконец-то опубликован законопроект от спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Документ предусматривает предоставление Украине помощи более чем на $60 млрд, часть из которых может быть предоставлена в виде кредитов.
Вроде бы законопроект на первый вид норм. Но есть то, что беспокоит.
Слишком много оговорок. Слишком много условий и требований к президенту Байдену. А одна из них – немедленная передача ракет дальнобойных ракет Atacms – звучит чуть ли не как ультиматум. А кому нравятся ультиматумы? Кроме того, до субботы у части республиканцев есть время, чтобы наносить такие поправки, что законопроект может претерпеть существенные изменения. Да и с Джонсоном уже два представителя его родной партии обещают "разобраться".
Итак, держим кулаки. Но в голове рисуем себе и параллельные (положительные) сценарии. Они все еще есть.
Источник: пост Шлинчака в Facebook
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