Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак рассказал, что его насторожило в новом законопроекте о помощи США Украине

Все идет к развязке с помощью Украины от США. Наконец-то опубликован законопроект от спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Документ предусматривает предоставление Украине помощи более чем на $60 млрд, часть из которых может быть предоставлена в виде кредитов.

Вроде бы законопроект на первый вид норм. Но есть то, что беспокоит.

Слишком много оговорок. Слишком много условий и требований к президенту Байдену. А одна из них – немедленная передача ракет дальнобойных ракет Atacms – звучит чуть ли не как ультиматум. А кому нравятся ультиматумы? Кроме того, до субботы у части республиканцев есть время, чтобы наносить такие поправки, что законопроект может претерпеть существенные изменения. Да и с Джонсоном уже два представителя его родной партии обещают "разобраться".

Итак, держим кулаки. Но в голове рисуем себе и параллельные (положительные) сценарии. Они все еще есть.

Источник: пост Шлинчака в Facebook